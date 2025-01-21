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Генри Кэвилл впервые стал отцом: что известно
Жизнь и общество

Сегодня, 12:55

1 мин.

Звезда «Ведьмака» Генри Кэвилл впервые стал отцом

Мария Задорожная
Автор
Генри Кэвилл
Генри Кэвилл.
Фото Theo Wargo, Getty Images
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Звезда «Ведьмака» 41-летний Генри Кэвилл впервые стал отцом, сообщает Daily Mail. Его в компании возлюбленной Натали Вискузо заметили в Австралии на прогулке с коляской. Официально о рождении ребенка пара не объявляла, поэтому о поле, имени и дате появления малыша на свет ничего неизвестно.

Кроме того, пара подогрела слухи о возможной помолвке. Помимо коляски, папарацци запечатлели на безымянном пальце молодой мамы кольцо с бриллиантом.

Известно, что Кэвилл и Вискузо вместе уже порядка трех лет. Они редко публикуют совместные кадры, появляются на публике и предпочитают не говорить об отношениях.

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