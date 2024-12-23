Французский Vogue назвал самые трендовые туфли 2025 года

Редакторы французской версии Vogue назвали трендовые женские туфли на 2025 год. Эксперты считают, что популярными будут различные модели туфель, босоножек и шлепанцев с принтом в виде шкуры зебры.

Данные фасоны будут актуальными из-за известных брендов, которые уже включили их в коллекции. Среди таких брендов Jacquemus, Amina Muaddi, The Attico и Zara.

Кроме того, в обуви подобной расцветки уже появились знаменитости, такие актрисы, как Зендея и Лили-Роуз Депп.