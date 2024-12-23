Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Французский Vogue назвал самые трендовые туфли 2025 года
Жизнь и общество

Сегодня, 14:35

0 мин.

Французский Vogue назвал самые трендовые туфли 2025 года

Мария Задорожная
Автор
Фото Jacquemus
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Редакторы французской версии Vogue назвали трендовые женские туфли на 2025 год. Эксперты считают, что популярными будут различные модели туфель, босоножек и шлепанцев с принтом в виде шкуры зебры.

Данные фасоны будут актуальными из-за известных брендов, которые уже включили их в коллекции. Среди таких брендов Jacquemus, Amina Muaddi, The Attico и Zara.

Кроме того, в обуви подобной расцветки уже появились знаменитости, такие актрисы, как Зендея и Лили-Роуз Депп.

Мода
Новости холдинга
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Люди погибли при взрыве на территории бывшего завода в Абакане
Виктория Боня оправдалась за поддержку украинца Усика
Власти сообщили о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Абакане
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
Биатлонистка Тандревольд планирует выступить на чемпионате мира после операции на сердце

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
13:25
Блейк Лайвли обвинила режиссера Джастина Бальдони в домогательствах
20 дек 17:10
Пи Дидди похудел и поседел за несколько месяцев в тюрьме
20 дек 15:35
Раскрыта сумма гонорара Насти Ивлеевой за корпоратив
20 дек 14:05
Карл III посвятил в рыцари режиссера «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
20 дек 13:35
Принц Гарри и Меган Маркл разъехались