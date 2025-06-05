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Филипп Киркоров: что известно о состоянии — последние новости
Жизнь и общество

5 июня 2025, 13:15

1 мин.

Филипп Киркоров проведет в больнице еще месяц

Мария Задорожная
Автор
Фото Сергей Ведяшкин, АГН «Москва»

Народный артист России Филипп Киркоров будет находиться в больнице минимум месяц. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на его близких.

Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская отметила, что восстановительный процесс у Киркорова проходит дольше планируемого, так как у него начались осложнения из-за сахарного диабета.

«Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займет лечение. Ранее Филипп планировал отпуск, но теперь пришлось его отменить. Отменили мы и все съемки, и выступления», — заявила она.

По словам Успенской, сейчас Филипп чувствует себя лучше. Артист лечится в одной из московских клиник: он ходит на перевязки, но «постоянно там не находится».

В мае Филиппа Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии. Ему диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога руки. Неприятный инцидент с артистом случился на концерте в Санкт-Петербурге. Во время выступления у него загорелся рукав пиджака из-за неполадок с пиротехникой.

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