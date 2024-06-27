Фэшн-редакторы назвали короткие шорты новым трендом у мужчин
Модные редакторы заявили, что короткие шорты неожиданно стали трендом у мужчин в 2024 году. Об этом пишет издание New York Post.
Так зарубежные знаменитости стали массово появляться на публике в микрошортах. Среди звезд, задавших новый тренд, оказались актеры Пол Мескал и Крис Пайн, а также Джереми Аллен Уайт и Дональд Гловер.
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