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Фэшн-редакторы назвали короткие шорты новым трендом у мужчин
Жизнь и общество

Сегодня, 11:30

0 мин.

Фэшн-редакторы назвали короткие шорты новым трендом у мужчин

Мария Маковей
Автор
Пол Мескал и Крис Пайн
Фото Riccardo Giordano/Keystone Press Agency, Global Look Press
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Модные редакторы заявили, что короткие шорты неожиданно стали трендом у мужчин в 2024 году. Об этом пишет издание New York Post.

Так зарубежные знаменитости стали массово появляться на публике в микрошортах. Среди звезд, задавших новый тренд, оказались актеры Пол Мескал и Крис Пайн, а также Джереми Аллен Уайт и Дональд Гловер.

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