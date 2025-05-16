Названы победители второго полуфинала «Евровидения-2025»

15 мая в швейцарском Базеле прошел второй полуфинал конкурса «Евровидение-2025».

На сцене выступили участники из 16 стран. По итогам зрительского голосования в финал прошли:

Литва (Katarsis).

Израиль (Юваль Рафаэль).

Армения (Парг).

Дания (Сиссаль).

Австрия (JJ).

Люксембург (Лаура Торн).

Финляндия (Эрика Викман).

Латвия (Tautumeitas).

Мальта (Мириана Конте).

Греция (Клавдия).

Покинули конкурс исполнители из Австралии (Gо-Jo), Грузии (Мариам Шенгелия), Ирландии (Emmy), Сербии (Стефан Здравкович), Чехии (Адам Павловчин) и Черногории (Нина Жижич).

Напомним, что 13 мая состоялся первый полуфинал конкурса. Тогда возможность побороться за главный приз получили Украина (Ziferblat), Норвегия (Кайл Алессандро), Албания (Shkodra Elektronike), Швеция (KAJ), Исландия (VAEB), Нидерланды (Клод), Польша (Юстина Стечковская), Сан-Марино (Габри Понте), Эстония (Томми Кэш) и Португалия (Napa).

Гранд-финал «Евровидения-2025» состоится 17 мая. В нем выступят не только вышеперечисленные страны-участницы, но и страны-спонсоры: Великобритания (Remember Monday), Германия (Абор и Тинна), Испания (Мелоди), Италия (Лучио Корси) и Франция (Луан). Кроме того, автоматически в финал проходит представитель страны-победителя прошлого года, а именно Швейцарии (Zoe Me).