Евгения Медведева сыграла дружеский матч на первом в России розовом падел-корте

В Москве состоялся звездный падел-матч между двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой и Натальей Делло, генеральным директором Avon Россия. Событие приурочили к открытию в Нижних Мневниках первого в стране розового корта от компании.

«Падел — это невероятно энергичная и тактическая игра. Несмотря на мой опыт в фигурном катании, здесь пришлось осваивать совершенно новые навыки. Это прекрасный пример того, как спорт объединяет разные дисциплины и открывает новые возможности для физической активности», — поделилась мнением Евгения Медведева.

Компанию звездной паре составили Елизавета Туктамышева, чемпионка мира, Европы по фигурному катанию, и Илоанга Ершова, директор по развитию Fashion-направления Ozon. Всего разыграли 24 мяча. Счет — ничья.