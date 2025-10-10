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Евгения Медведева сыграла дружеский матч на первом в России розовом падел-корте
Жизнь и общество

10 октября 2025, 19:45

1 мин.

Евгения Медведева сыграла дружеский матч на первом в России розовом падел-корте

Мария Задорожная
Автор
Евгения Медведева.
Фото Пресс-служба мероприятия

В Москве состоялся звездный падел-матч между двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой и Натальей Делло, генеральным директором Avon Россия. Событие приурочили к открытию в Нижних Мневниках первого в стране розового корта от компании.

«Падел — это невероятно энергичная и тактическая игра. Несмотря на мой опыт в фигурном катании, здесь пришлось осваивать совершенно новые навыки. Это прекрасный пример того, как спорт объединяет разные дисциплины и открывает новые возможности для физической активности», — поделилась мнением Евгения Медведева.

Компанию звездной паре составили Елизавета Туктамышева, чемпионка мира, Европы по фигурному катанию, и Илоанга Ершова, директор по развитию Fashion-направления Ozon. Всего разыграли 24 мяча. Счет — ничья.

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