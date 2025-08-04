Стиль жизни
Эндрю Гарфилда заподозрили в пластической операции
Жизнь и общество

4 августа, 15:45

1 мин.

Мария Задорожная
Эндрю Гарфилд.
Фото Mike Coppola, Getty Images

Голливудский актер Эндрю Гарфилд спровоцировал слухи о возможной пластической операции. Его фото опубликовало Daily Mail.

Папарацци подловили Гарфилда во время съемок фильма «Искусственный» в Сан-Франциско. В этот момент актер был без бороды, одет в серый свитер, стеганую куртку, облегающие голубые джинсы и кроссовки. Пользователи интернета заметили изменения в его внешности и заподозрили, что он сделал операцию.

«С его лицом что-то действительно странное произошло», «Он, кажется, переборщил с ботоксом?», «Кто-то редактировал его лицо?», «Я проверил комментарии, неужели я действительно что-то пропустил? Что с ним?», «Область вокруг его глаз выглядит иначе», — писали поклонники в комментариях.

  • J. P.

    Заподозрили? Он преступление совершил?

    04.08.2025

  • hant64

    Кота Гарфилда видел на экране, Эндрю Гарфилда - нет. Ноунейм какой-то по сравнению с котом:slight_smile:

    04.08.2025

