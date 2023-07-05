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Сегодня, 17:05

Эмма Малинина рассказала о том, как взрослеть красиво

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
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Александр и Эмма Малинина с дочерью.
Фото Социальная сеть

61-летняя супруга Александра Малинина Эмма не стесняется своего возраста, потому что следит за собой и отлично выглядит. 1 июля в своем блоге в инстаграм (*Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации) она рассказала, что в последнее время меньше стала рассказывать о семье и больше о лайфхаках и секретах красоты. На нападки некоторых подписчиков, желающих выявить пластику у четы Малининых, Эмма ответила, что убеждена, что сегодня люди могут взрослеть красиво. «Для меня тема важна не только, как для женщины, но и репутационно, как для врача», — заявила она. Напомним, что Эмма Малинина — кандидат медицинских наук. Эти знания и личный опыт помогли ей создать проект «Взрослеть красиво». «Я не против вмешательства, если есть такая физиологическая и психологическая потребность — я только за», — поделилась супруга певца, но отметила, что пока им хорошо выглядеть и чувствовать себя помогает спорт и правильное питание.

Постоянный эксперт СЭ, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, действительно ли можно стареть красиво и насколько сильно на это влияет питание и образ жизни. «Можно, но если вы хотите хорошо выглядеть — полностью откажитесь от вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем. Хорошее состояние кожи лица с ними сохранить невозможно. От алкоголя лучше отказаться полностью — чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов сохранить природную красоту», — подчеркнул эксперт.

Также Алексей Кабанов отметил, что залог долголетия, бодрого самочувствия и внешней привлекательности — правильное питание. «Меньше красного мяса, исключите сахар (особенно сладкие соки и газированные напитки), сохраняйте баланс в питании и не забывайте про белок, который можно получить не только из мяса. Ешьте бобовые, злаки, растительное «мясо» и пейте растительное молоко — они богаты белком, но не содержат лишних полинасыщенных жиров», — пояснил диетолог.

По словам Алексея Кабанова, правильное питание обязательно нужно подкрепить активным образом жизни. Это могут быть умеренные занятия фитнесом, плавание или, например, бег. «Попробуете в пятницу вечером поплавать в бассейне, а не провести время в клубе. Делайте так полгода и увидите разницу. После занятий спортом налегайте на растительные продукты и белки — это поможет не набирать лишние килограммы и насыщать организм необходимыми питательными веществами», — подытожил эксперт.

Ранее, 24 апреля, мы рассказывали, почему кореянки в 40 выглядят на 20.

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