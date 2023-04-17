Эксперты выяснили, что индустрия красоты — одна из самых доходных для блогеров

В ТГ-канале «Цена красоты» рассказали, что по оценке экспертов газеты «Известия», трое из пяти самых успешных российских блогеров заняты в индустрии красоты. Среди них Валерия Чекалина, владелица бренда Letique, с доходом более одного миллиарда рублей, Оксана Самойлова с брендом Sammy Beauty и визажист Гоар Аветисян — прибыль каждой составляет около полумиллиарда рублей.

Так или иначе связаны с бьюти направлением и другие блогеры, вошедшие в первую десятку. Елена Блиновская выпускает косметику Blinovskaya, а Виктория Боня — Bonya Beauty. Надин Серовски еще не обзавелась собственной маркой, но специализируется на уходе за бровями и перманентном макияже. «Ниша красоты остается одной из самых доходных сфер для медиаперсон наряду с продажей информационных продуктов», — написали в ТГ-канале.

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