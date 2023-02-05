Эксперт рассказал, как сделать деловой образ максимально стильным

Стилист Shopping Live Александр Кузиков эксклюзивно для «СЭ» рассказал, что, выбирая наряд в офис, важно руководствоваться не только правилами делового стиля. Разумеется, стоит исключить глубокие вырезы, открытые плечи и соблазнительные мини. «Голые ноги в офисе — моветон. Если надеваете юбку или платье, то обязательно добавьте к образу колготки или чулки. Они должны быть однотонными, черного или бежевого цвета в зависимости от времени года и цвета одежды», — пояснил эксперт. Александр Кузиков посоветовал сделать упор на простой крой, нейтральные и пастельные цвета и ориентироваться на специализацию компании, ее дресс-код. «Если строгого регламента нет, можно смело брать идеи из бизнес-кэжуал или неформального делового стиля», — заявил стилист.

Универсальное решение — классические прямые или чуть зауженные брюки — они будут уместны даже в компании с консервативными взглядами. «Для более свободного наряда идеально подойдут классические палаццо с приталенным верхом. Беспроигрышные цвета — черный, кремовый, пастельно-голубой и темно-зеленый. Пиджак того же цвета сделает аутфит более сдержанным», — рассказал Александр Кузиков. Используя жакет другого цвета, нужно избегать кислотных оттенков и облегающего кроя. При отсутствии строгого дресс-кода, можно позволить себе прямые или чуть зауженные джинсы без декора, разрезов и потертостей. Официальности добавит пиджак и классическая рубашка, однотонная шелковая блузка, водолазка или футболка нейтральных цветов без принтов и надписей.

Классическая офисная юбка, по словам стилиста, должна иметь прямой крой и длину до колена, чуть короче или длиннее. Среди фасонов: карандаш, колокол, плиссированная, из летящих тканей, на запах. «Изделие может быть не только трикотажным, но и из экокожи, бархата, вельвета или атласа. В таких случаях важно, чтобы цветовое решение было спокойным: черный, темно-синий, коричневый, пастельно-розовый, песочный», — порекомендовал Александр Кузиков. Сочетать юбку можно с однотонной водолазкой, блузкой или свитером из хлопка, кашемира и смешанных материалов.

Платья в деловом стиле лаконичны, не слишком облегающие, длины миди с минимумом декора. Отдавать предпочтение лучше однотонным вариантам из плотной, не просвечивающейся ткани. «Женственности добавит многослойность, элегантные украшения и акценты в виде драпировки на юбке или стильного пояса. Кроме классической модели футляра допускаются платье-рубашка, фасон трапеции и расклешенные от пояса варианты», — пояснил эксперт.

Разбавить строгий образ можно изящными аксессуарами, но важно знать меру и не использовать крупные экстравагантные изделия. Выбирая сумку, обратите внимание на классическую черную, среднего размера и без лишней фурнитуры. Она никогда не выйдет из моды и подходит практически ко всему. Уместны будут элегантный кожаный рюкзак или небольшая сумочка через плечо в нейтральных оттенках.

Среди обуви предпочтение стоит отдать лоферам, элегантным туфлям-лодочкам и ботильонам, если они допускаются в офисе. Основной критерий выбора — удобство и элегантность, но только в случае, если дресс-код не обязывает вас носить определенный вид обуви или каблука. Лучшим цветовым решением будет черный или бежевый, хотя можно остановиться на модели под цвет костюма или сумки. «Обувь может сказать о человеке больше, чем любая другая часть гардероба, поэтому выбирайте качественные пары и следите за опрятностью», — резюмировал fashion-эксперт.