Рэпера Джей-Зи обвинили в сексуальном насилии подростка

На американского музыканта Шона Картера известного, как Jay-Z (Джей-Зи), подали иск, связанный с обвинением в преступлении сексуального характера против 13-летней девочки. Сообщается, что противоправные действия были совершены на вечеринке скандального рэпера Пи Дидди. Об этом говорит издание NBC News со ссылкой на иск.



Источник утверждает, что Джей-Зи и Дидди напали на подростка после церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в сентябре 2000 года. В подробностях иска указано, что за этим наблюдали третьи лица, но бездействовали. Однако имя жертвы остается в секрете. Обвинительница назвалась просто «Джейн Доу».



Картер считает иск шантажом и мошенничеством, поэтому желает разоблачить заявителя публично. Музыкант описывает человека подавшего жалобу, как «жалкого».



«Эти обвинения настолько отвратительны по своей сути, что я умоляю вас подать уголовную жалобу, а не гражданскую! Любой, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заперт, вы не согласны?» — сказал Джей-Зи в заявлении для NBC News.



Шон Комбс, известный как Пи Дидди, и Картер имели общий бизнес, но деловое партнерство прекратилось после выдвинутых против Комбса обвинений в совершении тяжких преступлений. Напомним, что Дидди находится в тюрьме, ему вменяют торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкет.