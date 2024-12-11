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Джей Зи обвинили в изнасиловании девочки-подростка в 2000 году
Жизнь и общество

Сегодня, 15:20

1 мин.

Рэпера Джей-Зи обвинили в сексуальном насилии подростка

Диана Туманян
Автор
Джей-Зи
Фото Phillip Faraone, Getty Images
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На американского музыканта Шона Картера известного, как Jay-Z (Джей-Зи), подали иск, связанный с обвинением в преступлении сексуального характера против 13-летней девочки. Сообщается, что противоправные действия были совершены на вечеринке скандального рэпера Пи Дидди. Об этом говорит издание NBC News со ссылкой на иск.

Источник утверждает, что Джей-Зи и Дидди напали на подростка после церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в сентябре 2000 года. В подробностях иска указано, что за этим наблюдали третьи лица, но бездействовали. Однако имя жертвы остается в секрете. Обвинительница назвалась просто «Джейн Доу».

Картер считает иск шантажом и мошенничеством, поэтому желает разоблачить заявителя публично. Музыкант описывает человека подавшего жалобу, как «жалкого».

«Эти обвинения настолько отвратительны по своей сути, что я умоляю вас подать уголовную жалобу, а не гражданскую! Любой, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заперт, вы не согласны?» — сказал Джей-Зи в заявлении для NBC News.

Шон Комбс, известный как Пи Дидди, и Картер имели общий бизнес, но деловое партнерство прекратилось после выдвинутых против Комбса обвинений в совершении тяжких преступлений. Напомним, что Дидди находится в тюрьме, ему вменяют торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкет.

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