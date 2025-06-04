У певицы Джесси Джей обнаружили рак груди

У британской певицы Джесси Джей рак груди. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях. По ее словам, опухоль врачи выявили на ранней стадии.

«Мне диагностировали рак груди на ранней стадии. Рак — это отстой в любой форме, но я подчеркиваю, что его нашли на ранней стадии», — отметила певица.

Джей подчеркнула, что диагноз ей поставили два месяца назад. Она регулярно сдает анализы и отслеживает ситуацию.

«Я долго думала, хочу ли рассказывать об этом. Обо мне многое могут сказать, пресса раздует из этого слона. С другой стороны, моим близким и поклонникам стоит об этом знать, и я не люблю держать секреты в себе», — пояснила Джей.

Исполнительница хита «Bang Bang» старается сохранять позитив. Она отметила, что кроме удаления опухоли ей придется увеличить грудь.