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Джесси Джей певица: рак груди — что известно о состоянии
Жизнь и общество

4 июня 2025, 14:05

1 мин.

У певицы Джесси Джей обнаружили рак груди

Мария Задорожная
Автор
Джесси Джей
Фото Stephen Lock, I-Images, Global Look Press

У британской певицы Джесси Джей рак груди. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях. По ее словам, опухоль врачи выявили на ранней стадии.

«Мне диагностировали рак груди на ранней стадии. Рак — это отстой в любой форме, но я подчеркиваю, что его нашли на ранней стадии», — отметила певица.

Джей подчеркнула, что диагноз ей поставили два месяца назад. Она регулярно сдает анализы и отслеживает ситуацию.

«Я долго думала, хочу ли рассказывать об этом. Обо мне многое могут сказать, пресса раздует из этого слона. С другой стороны, моим близким и поклонникам стоит об этом знать, и я не люблю держать секреты в себе», — пояснила Джей.

Исполнительница хита «Bang Bang» старается сохранять позитив. Она отметила, что кроме удаления опухоли ей придется увеличить грудь.

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