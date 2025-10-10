Дженнифер Энистон рассказала, что 20 лет пыталась зачать ребенка

Голливудская актриса Дженнифер Энистон в интервью журналу Harper рассказала, что слухи о том, что она против материнства, лживы. Знаменитость заявила, что устала от сплетен и призналась, что на протяжении 20 лет пыталась зачать ребенка. Энистон сказала, что тайно проходила процедуру ЭКО, которая в конечном итоге оказалась неудачной.

«Они не знали моей истории, не знали, через что я прошла за последние 20 лет, пытаясь создать семью, потому что я не собираюсь рассказывать о своих медицинских проблемах. Это никого не касается. Но в какой-то момент ты больше не можешь не слышать этот нарратив о том, что я не хочу ребенка, не хочу семью, потому что я эгоистка, трудоголичка. Это действительно задевает меня — ведь я всего лишь человек», — заявила Дженнифер.

Актриса подчеркнула, что ее очень беспокоит жестокость, которая есть в СМИ, а теперь переместилась еще и в социальные сети.

«Теперь любой придурок может оставаться анонимным и писать все, что ему вздумается», — добавила она.

Известно, что Дженнифер Энистон дважды была в браке. В 2000 году она вышла замуж за Брэда Питта, но спустя пять лет они расстались. В 2011 году звезда «Друзей» завязала роман с Джастином Теру. В августе 2012-го они обручились, а спустя три года сыграла свадьбу. В 2018-м пара рассталась. В сентябре 56-летняя Энистон официально подтвердила, что встречается с 49-летним гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Она опубликовала совместное фото в социальных сетях.