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Джастин Бибер придумал дизайн халата для сына
Жизнь и общество

15 мая 2025, 16:55

1 мин.

Джастин Бибер придумал дизайн халата для сына

Мария Задорожная
Автор
Фото Личный аккаунт Джастина Бибера, соцсети

Певец Джастин Бибер опубликовал пост в социальных сетях, где продемонстрировал халат, созданный им для его восьмимесячного сына Джека Блюза.

На опубликованных фотографиях можно увидеть маленький белый халат с поясом и шапку для малыша. В своем посте Джастин отметил, что эти вещи были выпущены под брендом Skylrk. Он лично занимался их дизайном.

Фото Личный аккаунт Джастина Бибера, соцсети

Супруги Джастин и Хейли Бибер поженились в 2018 году. В конце августа прошлого года Джастин сообщил, что они с Хейли впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Джеком Блюзом Бибером.

Джастин Бибер.Грэмми, болезнь Лайма и свадьба с Хейли. Биография Джастина Бибера
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