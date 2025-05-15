Джастин Бибер придумал дизайн халата для сына

Певец Джастин Бибер опубликовал пост в социальных сетях, где продемонстрировал халат, созданный им для его восьмимесячного сына Джека Блюза.

На опубликованных фотографиях можно увидеть маленький белый халат с поясом и шапку для малыша. В своем посте Джастин отметил, что эти вещи были выпущены под брендом Skylrk. Он лично занимался их дизайном.

Фото Личный аккаунт Джастина Бибера, соцсети

Супруги Джастин и Хейли Бибер поженились в 2018 году. В конце августа прошлого года Джастин сообщил, что они с Хейли впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Джеком Блюзом Бибером.