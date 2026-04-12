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Джастин Бибер побил рекорд гонораров на фестивале Коачелла
Жизнь и общество

12 апреля, 18:35

1 мин.

Джастин Бибер побил рекорд гонораров на фестивале Коачелла

Кристина Гергис
Автор
Джастин Бибер
Фото Patrick Smith, Getty Images

На Коачелла (Coachella) в 2026 году Джастин Бибер побил рекорд гонорара. Певец выступил на фестивале 11 апреля, следующий выход на сцену запланирован на 18 апреля. За два концерта артист получил более 10 миллионов долларов, сообщает Rolling Stone.

По данным инсайдеров, артист вел переговоры напрямую с организаторами фестиваля. «Это революционный шаг для хедлайнера, и он полностью добился этого самостоятельно. Учитывая его выступление на Coachella и успех альбома Swag, ясно, что это начало новой захватывающей эры для Джастина», — сообщил изданию источник, близкий к певцу.

Выступления стали первым появлением певца на американской сцене после завершения мирового тура Justice World Tour в 2022 году. Тогда он объявил о проблемах со здоровьем и взял паузу в концертах.

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