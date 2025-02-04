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Джастин Бальдони запустил сайт с материалами по судебному делу против Блейк Лайвли
Жизнь и общество

Сегодня, 14:15

1 мин.

Джастин Бальдони запустил сайт с материалами по судебному делу против Блейк Лайвли

Мария Задорожная
Автор
Блейк Лайвли
Фото Keystone, Global Look Press
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Американский режиссер Джастин Бальдони и его команда запустили сайт, где разместили все материалы, связанные с делом о домогательствах к актрисе Блейк Лайвли. Правда, на портале можно найти лишь два документа, поданных в суд, — исправленную жалобу и «хронологию релевантных событий» на 168 страниц. В последней представлены личные переписки Джастина, Блейк и ее супруга Райана Рейнольдса во время съемок фильма «Все закончится на нас».

«Эти новые доказательства подтверждают, что мы и так знали: из-за чисто эгоистических причин госпожа Лайвли и вся ее команда в течение месяцев сговаривались, чтобы разрушить репутацию [Бальдони] с помощью сложной сети лжи, ложных обвинений и манипулирования незаконно полученными сообщениями», — приводит слова адвоката Бальдони издание DeadLine.

Судебное разбирательство по делу Блейк Лайвли и Джастина Бальдони запланировано на 9 марта.

Напомним, что в декабре 2024 актриса обвинила режиссера в домогательствах и попытке очернить ее репутацию. Она подала жалобу в департамент по гражданским правам Калифорнии. В середине января Бальдони направил встречный иск, где сообщил, что Лайвли и Рейнольдс пытаются уничтожить его репутацию с помощью ложных обвинений в домогательствах, а также вмешиваются в частную жизнь. За эти действия он требует компенсацию — 400 млн долларов.

Блейк Лайвли и&nbsp;Джастин Бальдони. Новый скандал в Голливуде: Блейк Лайвли подает в суд на Джастина Бальдони
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