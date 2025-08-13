Дочь Майкла Джексона может выступить на «Интервидении 2025»

Дочь Майкла Джексона, Пэрис Майкл Кэтрин, может представить США на международном конкурсе «Интервидение», который состоится 20 сентября в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, США рассматривают для участия в конкурсе талантливых детей Джексона и медсестры Дебби Роу — Майкл Джозеф Джексон-младший, эколог Принц Майкл Джексон II и Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Mash предполагает, что кандидатом может стать именно Пэрис Майкл Кэтрин. Также упоминается, что потенциальную конкуренцию ей может составить якобы внебрачный сын Джексона — норвежский рэпер Омер Бахти с двойным гражданством.

Конкурс «Интервидение 2025» пройдет 20 сентября в Москве. В нем примут участие 20 стран, в числе которых на российскую сцену выйдут представители из США и Китая. Среди других стран подтвердили участие Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Россию на конкурсе представит певец Шаман (Ярослав Дронов — настоящее имя, — прим.ред).