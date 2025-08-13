Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Дочь Майкла Джексона может выступить на «Интервидении 2025»
Жизнь и общество

13 августа, 13:50

1 мин.

Дочь Майкла Джексона может выступить на «Интервидении 2025»

Мария Задорожная
Автор
Пэрис Майкл Кэтрин.
Фото Imago, Global Look Press

Дочь Майкла Джексона, Пэрис Майкл Кэтрин, может представить США на международном конкурсе «Интервидение», который состоится 20 сентября в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, США рассматривают для участия в конкурсе талантливых детей Джексона и медсестры Дебби Роу — Майкл Джозеф Джексон-младший, эколог Принц Майкл Джексон II и Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Mash предполагает, что кандидатом может стать именно Пэрис Майкл Кэтрин. Также упоминается, что потенциальную конкуренцию ей может составить якобы внебрачный сын Джексона — норвежский рэпер Омер Бахти с двойным гражданством.

Конкурс «Интервидение 2025» пройдет 20 сентября в Москве. В нем примут участие 20 стран, в числе которых на российскую сцену выйдут представители из США и Китая. Среди других стран подтвердили участие Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Россию на конкурсе представит певец Шаман (Ярослав Дронов — настоящее имя, — прим.ред).

&laquo;Интервидение-2025&raquo;: когда и&nbsp;где состоится отечественный аналог &laquo;Евровидения&raquo;.«Интервидение» — 2025: когда и где состоится отечественный аналог «Евровидения»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Читайте далее
Бывший жених Меган Фокс ответил на слухи о романе с Сидни Суини
Следующий материал
Бывший жених Меган Фокс ответил на слухи о романе с Сидни Суини

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17 ноя 07:00
Угадайте актера по трем фильмам с его участием! Тест от «Стиля жизни»
15 ноя 12:10
Стилист назвала топ-5 трендовых образов для свидания после работы
14 ноя 13:10
Карди Би родила четвертого ребенка
12 ноя 19:00
Узнаете ли вы голливудских звезд в старости? Тест от «Стиля жизни»
12 ноя 14:45
Тейлор Свифт стала самой продаваемой сольной артисткой в истории музыки