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Сегодня, 07:30

Дизайнеры выпустили неожиданный парфюм с запахом WD-40 для мужчин

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/pressahotkey

Творческая студия MSCHF (от английского mischief — «шалость»), известная своими вирусными кампаниями, выпустила лимитированный мужской аромат WD-40 Cologne — всего 200 флаконов. Создатели характеризуют его, как «механический, индустриальный и безошибочно мужской». На деле парфюм в точности имитирует запах WD-40 — универсальной смазки, которую применяют для заржавевших деталей и устранения скрипа.

Это не первый и не единственный в своем роде аромат. Ранее уже выпускалась парфюмерия с брутальными запахами — бензина и даже моторного масла.

Несмотря на критику, свое творение (или дроп) эпатажный коллектив оценил в $ 48, примерно 3400 рублей. Это не первый аромат MSCHF. Одним из более ранних экспериментов был Дроп #41: коллаборация двух культовых ароматов — классических духов Chanel № 5 и спрея для тела Axe, стоимостью $ 400, была распродана за 20 минут.

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Мода
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