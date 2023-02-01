Дизайнер создал невероятную коллаборацию Denim tears, adidas и Porsche с помощью нейросети

Очередная fashion-коллаборация, созданная искусственным интеллектом, попала в Сеть. На сей раз это детище трех популярных брендов: DENIM TEARS, ADIDAS и PORSCHE.

Фото Нейросеть

К созданию концепта приложил руку дизайнер Gollin Mattias. Следует отметить, что нейросеть призвана не заменить дизайнеров, а стать им верным помощником и открыть новые возможности.