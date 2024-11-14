Дизайнер рассказала, какие пуховики будут в тренде этой зимой

Современные пуховики должны выделяться практичностью и функциональностью, особенно это касается бомберов. Об этом заявила основатель и дизайнер бренда верхней одежды Мария Клейменова в интервью «Газете.Ru».

«В этом сезоне по-прежнему преобладают силуэты оверсайз, спущенное плечо, удлиненный рукав и широкая пройма. Но современный ритм города требует, чтобы вещи были все более и более функциональными. Кроме того, не будем забывать о тенденции к многослойности и эклектике», — отметила она.

По словам Клейменовой, пуховик должен отвечать различным потребностям. Например, гармонировать с офисным стилем, защищать от холода во время прогулок и быть легким и комфортным в транспорте. Также значение имеет простота ухода, и, конечно, такой пуховик должен подчеркивать стиль и индивидуальность своего владельца. Из всех моделей Мария выделила именно бомберы.

«Пуховики стали универсальными для комбинации различных элементов образа. Они легко сочетаются с джинсами, леггинсами, юбками разной длины, с теплыми зимними сапогами или легкими кедами», — рассказала она.

Клейменова также порекомендовала выбирать пуховики свободного кроя, которые можно сочетать с анораками, жилетами или объемными худи. По ее словам, фактурные и выразительные аксессуары лучше всего будут сочетаться с пуховиками, имеющими воротник-стойку и отстегивающийся капюшон. А теплые и объемные модели с туннельными капюшонами подойдут тем, кто предпочитает легкие свитшоты или футболки и ценит минимализм. При выборе такого пуховика дизайнер посоветовала обратить внимание на его функциональные особенности, такие как внутренние стропы, боковые разрезы и двойные молнии, которые обеспечивают комфорт и хорошую теплоизоляцию.

Что касается цветов, по мнению Марии, палитра весьма разнообразна: от сдержанных и приглушенных оттенков до ярких акцентов и анималистичных принтов.

«Бренды постепенно отказываются от материалов животного происхождения, культивируя ценность осознанного потребления. Прогресс не стоит на месте и благодаря новым технологиям у брендов есть возможность предложить покупателям изделия из эко-пуха, переработанного полиэстера или океанического пластика. Эти материалы по своим свойствам не уступают натуральным, а зачастую превосходят их благодаря практичности и технологиям», — подытожила Клейменова.