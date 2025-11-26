Девушка Тимати спровоцировала слухи о помолвке с рэпером

22-летняя девушка Тимати и модель Валентина Иванова опубликовала в личном блоге короткое видео, где продемонстрировала кольцо на безымянном пальце. Эта публикация тут же спровоцировала слухи о возможной помолвке с рэпером.

Возлюбленная Тимати похвасталась в Instagram (владелец компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) новым ювелирным украшением. Видео она сопроводила подписью: «Ох, и балует меня. Мечтала о таком колечке».

Фото Личный аккаунт Валентины Ивановой., соцсети

Однако официальных заявлений от самой пары или их представителей не поступало.

Известно, что 2 августа Тимати стал отцом в третий раз. Валентина родила музыканту дочь. У рэпера также есть два ребенка от предыдущих отношений: дочь Алиса и сын Ратмир.