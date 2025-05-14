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Девушка Тимати рассказала о проблемах во время беременности
Жизнь и общество

14 мая 2025, 17:10

1 мин.

Девушка Тимати рассказала о проблемах во время беременности

Мария Задорожная
Автор
Валентина Иванова
Фото Telegram-канал Валентины Ивановой, соцсети

Возлюбленная рэпера Тимати, Валентина Иванова, недавно сообщила, что ждет ребенка. Она стала активно выкладывать фотографии с округлившимся животом в соцсети и рассказывать, как проходят будни будущей мамы.

В недавней публикации модель заявила, что столкнулась с некоторыми проблемами во время беременности. В частности, девушка стала страдать бессонницей.

«У меня бессонница. Подушки для беременных не помогают. Почему еще не изобрели матрасы для беременных? Я уверена, они бы пользовались спросом. Я отношусь к тем людям, которые спят только на животе», — написала Валентина в блоге.

Также возлюбленная Тимати поблагодарила всех за теплые слова и поздравления и пообещала больше рассказывать о том, как проходит ее первая беременность.

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