Девушка Тимати рассказала о проблемах во время беременности

Возлюбленная рэпера Тимати, Валентина Иванова, недавно сообщила, что ждет ребенка. Она стала активно выкладывать фотографии с округлившимся животом в соцсети и рассказывать, как проходят будни будущей мамы.

В недавней публикации модель заявила, что столкнулась с некоторыми проблемами во время беременности. В частности, девушка стала страдать бессонницей.

«У меня бессонница. Подушки для беременных не помогают. Почему еще не изобрели матрасы для беременных? Я уверена, они бы пользовались спросом. Я отношусь к тем людям, которые спят только на животе», — написала Валентина в блоге.

Также возлюбленная Тимати поблагодарила всех за теплые слова и поздравления и пообещала больше рассказывать о том, как проходит ее первая беременность.