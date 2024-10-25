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DailyMail: К смерти Лиама Пейна мог быть причастен Пи Дидди
Жизнь и общество

Сегодня, 11:10

1 мин.

DailyMail: К смерти Лиама Пейна мог быть причастен Пи Дидди

Мария Задорожная
Автор
Лиама Пейна и Пи Дидди
Фото Hanna Lassen, Samir Hussein, Getty Images
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В сети пользователи начали активно выдвигать новую теорию причастности Пи Дидди к смерти бывшего солиста группы One Direction Лиама Пейна. По одной из версий, между скандально известным рэпером Комбсом и певцом Пейном есть связь, сообщает DailyMail.

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В 2017 году Лиам рассказал, что посещал знаменитую белую вечеринку Пи Дидди. Тогда он решил поговорить с Комбсом и отметил, что его рукопожатие было очень долгим, а смех довольно зловещим. Однако общественность предполагает, что это была не единственная встреча звезд. Сообщается, что перед смертью Лиам употребил коктейль из запрещенных веществ, который идентичен тому, что, по версии следствия, распространял Дидди и его окружение. Также отмечается, что после расследования дела против продюсера Пейн хотел рассказать всю правду о белых вечеринках.

По данным издания, незадолго до смерти с музыкантом были две девушки. Сейчас полиция отсматривает камеры видеонаблюдения и занимается их поиском. Однако прокуратура заявила, что в отчетах судебно-медицинской экспертизы не обнаружено никаких повреждений, которые бы указывали на причастность третьих лиц к смерти Пейна. Результаты экспертизы указывают на то, что артист погиб в результате падения с высоты.

Редакция «СЭ» не выдвигает никаких обвинений и теорий. Материал написан на основе публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях

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