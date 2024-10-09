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Daily Beast: при дворе короля Карла III готовятся к его смерти и смене власти
Жизнь и общество

9 октября, 13:35

1 мин.

Daily Beast: при дворе короля Карла III готовятся к его смерти и смене власти

Мария Задорожная
Автор
Карл III
Фото Global Look Press
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Болезнь британского короля Карла III может привести к его скорой смерти, в связи с чем придворные начали готовиться к смене власти. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, члены королевской семьи верили, что король проживет так же долго, как его отец принц Филипп, умерший в возрасте 99 лет, или мать Елизавета II, скончавшаяся в возрасте 96 лет. Сейчас Карлу III 75 лет.

Однако после диагностирования рака никто не верит в счастливый конец. В связи с этим началось планирование передачи британского трона принцу Уэльскому Уильяму, старшему сыну Карла. Так, через несколько дней после известий о болезни отца Уильям назначил опытного бывшего дипломата Яна Патрика личным секретарем. Однако его планы были нарушены онкологией у жены, Кейт Миддлтон. Но после завершения курса лечения супруги принц Уэльский вновь вернулся к своим обязанностям.

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Также сообщается, что в затруднительном положении находится принц Гарри. Долгое время он давал нелестные интервью и писал мемуары, обвиняя членов королевской семьи. Издание уверяет, что Гарри надеялся, что отец будет у престола ближайшие 20 лет и ему будет легче вернуться в семью. Договориться с Уильямом V, как считает источник, принцу Гарри будет непросто.

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