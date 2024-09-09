Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Кейт Миддлтон, у которой ранее обнаружили рак, заявила в понедельник в своих социальных сетях о завершении курса химиотерапии.

«Я не могу передать словами, какое это облегчение, наконец-то, завершить химиотерапевтическое лечение», — написала она.

Принцесса Уэльская сообщила, что теперь она делает все возможное, чтобы недуг не возвращался. Однако, несмотря на завершение курса химиотерапии, путь к полному восстановлению будет долгим, отметила Кейт.

«Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долог. Я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть», — сказала Кэтрин.

Также Миддлтон заявила, что с нетерпением ждет возвращения к работе. Она постарается вернуться к большему числу общественных обязанностей в ближайшие месяцы. Кроме того, Принцесса Уэльская поблагодарила всех за поддержку и выразила ее тем, кто борется с онкологией.