Бывший жених Меган Фокс ответил на слухи о романе с Сидни Суини
Жизнь и общество

13 августа, 14:45

1 мин.

Бывший жених Меган Фокс ответил на слухи о романе с Сидни Суини

Мария Задорожная
Автор
Фото Paras Griffin, Emma McIntyre, Getty Images

Бывший жених актрисы Меган Фокс, рэпер Machine Gun Kelly, отказался обсуждать слухи о романе с Сидни Суини. Об этом сообщает Daily Mail.

Machine Gun Kelly появился на шоу Watch What Happens Live и ответил на вопросы фанатов. Один из поклонников, Кайл, спросил, встречается ли он с актрисой. Рэпер мгновенно отреагировал, попросив закрыть тему.

«Кайл, заткнись, дружище», — сказал Machine Gun Kelly, развеселив гостей студии.

В мае Сидни Суини подозревали в романе с бывшим женихом Меган Фокс, рэпером Machine Gun Kelly. Папарацци заметили их на открытии пляжного клуба Palm Tree Beach Club в Лас-Вегасе, где знаменитости были сфотографированы в объятиях. Сообщается, что они общались, смеялись и вместе разговаривали. Там Суини также встретилась с актером Патриком Шварценеггером.


В конце марта стало известно, что актриса решила отложить церемонию бракосочетания с женихом Джонатаном Давино, запланированную на май, из-за «серьезных проблем» в отношениях. Точные причины разногласий пары не раскрываются, однако сообщается, что конфликт мог быть связан с рабочими моментами в карьере актрисы.

Меган Фокс и&nbsp;Колсон Бэйкер.Меган Фокс стала мамой в четвертый раз

