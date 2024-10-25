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Бывший муж Дженнифер Лопес заявил, что Пи Дидди виноват в их разводе
Жизнь и общество

Сегодня, 13:05

1 мин.

Бывший муж Дженнифер Лопес заявил, что Пи Дидди виноват в их разводе

Мария Задорожная
Автор
Фото Kay Blake, Zuma, Global Look Press
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Бывший супруг Дженнифер Лопес Оджани Ноа во время выступления на шоу Despierta America заявил, что их с певицей брак распался из-за Шона Комбса, известного многим как Пи Дидди. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В публикации говорится, что Ноа был женат на поп-диве в 1997-1998 года и он считает, что именно Пи Дидди виновен в том, что их семья распалась. Оджани отметил, что расставание с бывшей супругой стало отличным стартом для ее карьерного пути. Она получила огромные деньги от музыкального лейбла, одним из руководителей которого был Пи Дидди. И, чтобы продвинуть альбом, он потребовал от Джей Ло развестись с избранником. Примечательно и то, что в дальнейшем Комбс сам начал встречаться с артисткой.

Ноа потребовал правды от бывшей жены и публично обратился к ней с просьбой объяснить, зачем Дженнифер разрушила его жизнь, оболгала и подала в суд.

«Что я тебе сделал, что ты подала на меня в суд, обвинила меня, лгала, создавала обо мне ложные слухи и звонила нескольким компаниям, чтобы они меня выгнали, а различным телеканалам — чтобы они не давали мне работу? Зачем, если я ничего тебе не сделал? Пусть она скажет правду, пусть расскажет все, что было», — заявил мужчина со сцены.

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