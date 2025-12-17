Бренд Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в одежде

Модный дом Rick Owens официально объявил о прекращении использования натурального меха в будущих коллекциях. В официальном сообщении компания подчеркнула, что за последнее десятилетие количество товаров из натурального меха и так значительно сократилось, однако теперь бренд принял решение в пользу полного отказа от этого материала. Об этом пишет «BOF».

Такое решение дизайнера могло быть спровоцировано пятидневной акцией протеста экодвижения Coalition to Abolish the Fur Trade. Его представители устроили серию митингов в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. После заявления бренда о запрете натурального меха активисты прекратили кампанию.

Общая тенденция моды стремится к использованию этичных материалов. В современном мире все больше потребителей отказываются от кожи и меха в пользу эковерсий.