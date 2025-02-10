Бренд Хейли Бибер подвергся критике из-за опасного компонента в составе продукта

Пользователи сети раскритиковали косметический бренд американской модели Хейли Бибер. Причина — содержание опасного компонента в продуктах. Информацию об этом разместили на платформе Reddit.

Поводом для критики стали карандаши для губ Peptide Lip Shape. Одна из пользовательниц социальных сетей обратила внимание, что в них содержится экстракт пажитника, вызывающий аллергическую реакцию. Она заметила, что на сайте бренда отсутствует предупреждение о том, что некоторым людям с осторожностью стоит использовать карандаш.

«Я не думаю, что об этом говорят вслух, но я ценю, что Хейли делает для нас. Пожалуйста, расскажите об этом своим друзьям, страдающим аллергией на орехи», — написала девушка.

Комментаторы поблагодарили девушку за бдительность. Некоторые даже написали, что страдают аллергией на орехи и даже не могли бы и подумать, что карандаш для губ может быть для них опасен.