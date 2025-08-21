Брэда Питта заподозрили в пластике лица

Брэда Питта раскритиковали за возможную пластику лица во время съемок сиквела «Однажды в... Голливуде», сообщает People.

По мнению поклонников, на его фото исчезли все морщины, что вызвало подозрения в злоупотреблении ботоксом и пластикой. 61-летний актер был в голубых джинсах и коричневой рубашке.

Очевидно, что на съемках актера загримировали, поэтому он выглядит по-другому. Однако Питта не раз подозревали в пластических операциях. Ведь еще недавно его лицо выглядело более «живым» и с явно выраженными возрастными изменениями.

Напомним, что в ноябре 2022 года впервые начали появляться слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Их заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма Питта «Вавилон». Новая подруга актера — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений.