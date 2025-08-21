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Брэда Питта заподозрили в пластике лица
Жизнь и общество

21 августа 2025, 15:45

1 мин.

Брэда Питта заподозрили в пластике лица

Мария Задорожная
Автор
Брэд Питт.
Фото Getty Images

Брэда Питта раскритиковали за возможную пластику лица во время съемок сиквела «Однажды в... Голливуде», сообщает People.

По мнению поклонников, на его фото исчезли все морщины, что вызвало подозрения в злоупотреблении ботоксом и пластикой. 61-летний актер был в голубых джинсах и коричневой рубашке.

Очевидно, что на съемках актера загримировали, поэтому он выглядит по-другому. Однако Питта не раз подозревали в пластических операциях. Ведь еще недавно его лицо выглядело более «живым» и с явно выраженными возрастными изменениями.

Напомним, что в ноябре 2022 года впервые начали появляться слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Их заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма Питта «Вавилон». Новая подруга актера — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений.

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