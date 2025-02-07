Брэд Питт впервые обратился к Анджелине Джоли после развода

Брэд Питт впервые за восемь лет попросил помощи у бывшей жены, актрисы Анджелины Джоли. Об этом пишет Radar Online. Как пишет источник, актер обратился к бывшей супруге с просьбой организовать ему встречу с сыном Паксом. Причиной стал тот факт, что молодой человек в очередной раз попал в аварию на электрическом велосипеде.

«В декабре они наконец достигли соглашения о разводе, положив конец восьми годам ожесточенных разбирательств, и теперь Брэд хочет снова участвовать в жизни их детей», — сказал инсайдер.



Актер уверен, что если бы ему дали совместную опеку, то ситуации с аварией можно было бы избежал, сказал второй собеседник издания.

«На протяжении большей части критических подростковых лет Пакса он чувствовал себя полностью отрезанным от него. В этот период для мальчика очень важно присутствие отца», — добавил инсайдер.

Анонимный источник издания также сказал, что сыну актеров необходима «сильная мужская фигура в жизни», но Питту не позволяют ей быть.