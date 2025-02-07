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Брэд Питт впервые обратился к Анджелине Джоли после развода
Жизнь и общество

7 февраля 2025, 13:15

1 мин.

Брэд Питт впервые обратился к Анджелине Джоли после развода

Мария Задорожная
Автор
Брэд Питт и Анджелина Джоли.
Фото Dimitrios Kambouris, Getty Images

Брэд Питт впервые за восемь лет попросил помощи у бывшей жены, актрисы Анджелины Джоли. Об этом пишет Radar Online. Как пишет источник, актер обратился к бывшей супруге с просьбой организовать ему встречу с сыном Паксом. Причиной стал тот факт, что молодой человек в очередной раз попал в аварию на электрическом велосипеде.

«В декабре они наконец достигли соглашения о разводе, положив конец восьми годам ожесточенных разбирательств, и теперь Брэд хочет снова участвовать в жизни их детей», — сказал инсайдер.

Актер уверен, что если бы ему дали совместную опеку, то ситуации с аварией можно было бы избежал, сказал второй собеседник издания.

«На протяжении большей части критических подростковых лет Пакса он чувствовал себя полностью отрезанным от него. В этот период для мальчика очень важно присутствие отца», — добавил инсайдер.

Анонимный источник издания также сказал, что сыну актеров необходима «сильная мужская фигура в жизни», но Питту не позволяют ей быть.

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