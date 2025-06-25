Стиль жизни
Брэд Питт посещал встречи анонимных алкоголиков после развода с Анджелиной Джоли
25 июня

Двукратный обладатель премии «Оскар» Брэд Питт в интервью для подкаста Armchair Expert признался, что развод с Анджелиной Джоли дался ему тяжело. Актер рассказал, что искал утешение в группе анонимных алкоголиков.

«Это было невероятно — мужчины делятся своим опытом, ошибками, слабостями, желаниями, болью, при этом много шутят. Это вытащило меня из зоны комфорта. По-настоящему особенный опыт», — сказал Питт.

61-летний Питт подчеркнул, что сначала ему было трудно рассказывать свою историю на групповых сессиях, но вскоре он «по-настоящему полюбил» эти собрания и с нетерпением ждал каждой встречи.

