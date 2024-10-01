Борис Джонсон заявил, что королева Елизавета II болела раком костей

Королева Великобритании Елизавета II в последние годы жизни страдала от онкологии. У нее был рак костей. Об этом написал в своих мемуарах бывший британский премьер-министр Борис Джонсон.



«Она казалась бледной и более сгорбленной, на руках и запястьях у нее были синяки, вероятно, от капельниц или инъекций», — приводит фрагмент из мемуаров Daily Mail.

Джонсон отметил, что в последний раз он встречался с королевой в начале сентября 2022 года. По его словам, несмотря на ухудшение здоровья, Елизавета II исполняла королевские обязанности и «до конца оставалась решительной».