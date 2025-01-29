Блогер Ида Галич беременна вторым ребенком

Блогер и телеведущая Ида Галич в социальных сетях объявила о второй беременности. Она опубликовала снимки в облегающем черном платье на фоне пейзажей Парижа. На фото заметен округлившийся живот знаменитости.

«Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться. Тем более у меня так много поводов для счастья», — написала Галич.

Фото Официальный аккаунт Иды Галич, Telegram

Известно, что 34-летняя Галич помолвлена с бизнесменом Олегом Ледвичем. О романе с ним девушка заявила в 2023 году, но самого избранника блогер показала только в конце 2024-го. Также у Иды подрастает сын Леон от первого брака.