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Блейк Лайвли отозвала часть иска против Джастина Бальдони
Жизнь и общество

4 июня 2025, 13:10

1 мин.

Блейк Лайвли отозвала часть иска против Джастина Бальдони

Мария Задорожная
Автор
Фото Columbia Pictures, Capital Pictures, Global Look Press

Звезда сериала «Сплетница» Блейк Лайвли отозвала часть иска против режиссера Джастина Бальдони, сообщает Daily Mail.

Источник утверждает, что актриса отказалась от части иска о причинении морального вреда. Она не хочет передавать медицинские показания, которые требует команда Бальдони.

Адвокат режиссера Брайан Фридман отметил, что Лайвли намеревалась отозвать иск без уведомления второй стороны. Он предполагает, что актриса подаст его повторно. Поэтому защита Бальдони желает, чтобы Блейк уведомила их о том, что отозвала иск. Эта мера не позволит ей в дальнейшем подать заявление снова. Для решения вопроса адвокат Джастина попросил судью вмешаться и принудить актрису предоставить запрошенные медицинские документы либо отказаться от иска полностью. Представители Лайвли считают, что другая сторона использует судебный процесс для пиара.

В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Джастина Бальдони. Она обвинила его в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании.

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