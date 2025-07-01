Биберы впервые появились вместе на публике после новостей о разводе

Джастин и Хейли Биберы впервые вышли в свет после новости о разводе. Звезды появились вместе на концерте Мартина Гаррикса в Лос-Анджелесе. Как пишут таблоиды, фанаты не заметили, чтобы пара тонула в объятиях друг друга, но «выглядели они счастливыми».

После мероприятия в сети завирусилось видео, на котором Джастин ведет себя странно. В какой-то момент певец решил снять с себя футболку, хотя на стадионе предположительно изнурительной жары не было — его жена Хейли предпочла остаться в куртке.

В свете редких совместных выходов Биберов и едких высказываний Джастина фанаты пары уже давно поверили в их развод. История приобрела новый виток, когда недавно Хейли и Селена Гомес отписались друг от друга в социальных сетях. Как отмечает PEOPLETALK, так девушки в очередной раз решили вступить в давнее противостояние.

Более того, на фоне слухов о наркотической зависимости недавно Джастин обвинил в принуждении употреблять запрещенные вещества свою команду. Певец уверен, что эксперименты с препаратами сыграли с ним злую шутку, уточняет StarHit.