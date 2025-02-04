Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Бейонсе высмеяли в сети из-за скандальной победы на Грэмми
Жизнь и общество

Сегодня, 15:30

1 мин.

Бейонсе высмеяли в сети из-за скандальной победы на «Грэмми»

Мария Задорожная
Автор
Бейонсе
Бейонсе.
Фото Emma McIntyre, Getty Images for The Recording Academy
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Американскую певицу Бейонсе обвинили в нечестной победе на премии «Грэмми-2025». Пользователи сети нелестно отозвались об артистке под постами на официальной странице премии в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 2 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград престижной музыкальной премии «Грэмми». Бейонсе получила заветные статуэтки в трех номинациях, в том числе за лучший альбом в стиле кантри («Cowboy Carter»). Она стала первой темнокожей артисткой, которая выиграла в этой категории.

Однако многие поклонники церемонии удивились такому выбору жюри конкурса, они посчитали победу Королевы Би проплаченной. Еще одним поводом для гнева общественности стал и тот факт, что Бейонсе обошла Билли Айлиш в номинации «Лучший альбом года».

Множество пользователей соцсети написали, что певице отдали победу из-за денег и власти. Они назвали ее успехи неуважением ко всем кантри-музыкантам и заявили, что организаторы рухнули в их глазах.

Бейонсе считается самой титулованной исполнительницей в истории премии «Грэмми» с 2023 года. За свою карьеру Королева Би получила 35 статуэток.

Бьянка Цензори и&nbsp;Канье Уэст. 4 лучших и 4 худших образа на церемонии «Грэмми» — 2025

Новости холдинга
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Дюков переизбран на пост президента РФС
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Глава УФАС по Карелии Артур Пряхин покончил с собой
Четырехкратный победитель ралли «Дакар» Бомель введен в кому после серьезной аварии

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
14:15
Джастин Бальдони запустил сайт с материалами по судебному делу против Блейк Лайвли
13:10
Мари Краймбрери и Дава впервые станут родителями
3 фев 14:50
Хейли и Джастин Бибер впервые вышли на публику с сыном
3 фев 12:45
Пи Дидди экстренно госпитализировали
3 фев 12:35
Стали известны победители премии «Грэмми-2025»