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Бейонсе отправляется в тур на фоне обвинений ее мужа Джей Зи
Жизнь и общество

Сегодня, 14:40

1 мин.

Бейонсе отправляется в тур на фоне обвинений ее мужа Джей Зи

Мария Задорожная
Автор
Джей Зи и Бейонсе
Бейонсе отправляется в тур на фоне обвинений ее мужа Джей Зи.
Фото Hubert Boesl, dpa, Global Look Press
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Певица Бейонсе вновь привлекла внимание общественности своим решением отправиться в новый тур на фоне серьезных обвинений против ее мужа, рэпера Джей Зи. Недавно стало известно, что Шон Картер (настоящее имя репера), обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году, сообщает издание Daily Mail.

Согласно информации, источники близкие к Бейонсе сообщили, что она планирует анонсировать свой новый тур в течение следующих нескольких недель. Тур стартует в марте в Лос-Анджелесе. Певица, по словам инсайдера, столкнулась с нелегким периодом, однако она сосредоточена на подготовке к турне и ожидает успеха. Предыдущие планы по анонсу были отложены, но, тем не менее, Королева Би готовится выпустить новый альбом вместе с туром.

Согласно последним данным, в рамках тура Бейонсе также собирается выступить на стадионе Tottenham Hotspur в Лондоне. Тем не менее публика отреагировала на эту новость негативно. Многие пользователи социальных сетей выразили недовольство, считая, что Бейонсе не следует продолжать свою карьеру, пока она связана с Джей Зи.

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