Беременная дочь Эминема раскрыла пол ребенка
28-летняя Хейли Джейд Мазерс раскрыла пол будущего малыша. В эфире своего подкаста Just A Little Shady дочь известного рэпера Эминема заявила, что у нее будет сын.
Хейли устроила гендер-пати прямо во время трансляции. Девушка и ее супруг Эван лопнули воздушный шар золотого цвета, внутри которого оказалось голубое конфетти.
«Это мальчик! Он будет ездить со мной на охоту и играть в гольф!» — эмоционально сказал будущий отец.
«Хорошо, играть в дартс он будет со мной», — поделилась мыслями Хейли.
Напомним, что буквально неделю назад Эминем рассказал о беременности дочери. В новом клипе он показал, как едва не расплакался, когда узнал, что станет дедушкой.
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