Анна Винтур покинет пост главного редактора Vogue

Главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур завершает свою карьеру на этом посту после 37 лет работы. Об этом сообщает газета The New York Post, ссылаясь на источник, близкий к издательству.

По данным источника, 75-летняя Винтур продолжит выполнять функции главного контент-менеджера Vogue и глобального редакционного директора Conde Nast. Она объявила о своем решении на собрании с коллективом 26 июня.

Анна Винтур возглавила американский Vogue в 1988 году, а с 1985 по 1987 год занимала должность главного редактора британского издания журнала.