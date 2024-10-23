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Анджелина Джоли: новый роман с рэпером Акала (Akala)
Жизнь и общество

Сегодня, 15:45

1 мин.

Анджелину Джоли заподозрили в романе с британским рэпером

Мария Задорожная
Автор
Анджелина Джоли
Фото Getty Images
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Одна из самых популярных актрис Голливуда Анджелина Джоли, по предположениям западных СМИ, тайно встречается с 40-летним британским рэпером Akala. Как сообщает издание The Sun, музыкант на прошлой неделе приехал в гостиницу в Лондоне, где остановилась 49-летняя Джоли. Поклонники подозревают, что между знаменитостями закрутился роман.

По словам инсайдера издания, Akala и Джоли провели в отеле два дня, а после отправились на ужин в ресторан. При этом источник уточняет, что рэпер уехал из отеля на одной из машин Джоли за несколько часов до премьеры нового фильма актрисы на Британском кинофестивале.

«Они используют разные машины и секретные входы, чтобы сохранить свои отношения в тайне», — подчеркнул инсайдер.

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