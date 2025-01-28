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Александр Буйнов опроверг новости об ухудшении состояния здоровья
Жизнь и общество

Сегодня, 14:10

1 мин.

Александр Буйнов опроверг новости об ухудшении состояния здоровья

Мария Задорожная
Автор
Александр Буйнов
Фото Александр Казаков, Известия
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Народный артист России Александр Буйнов в беседе NEWS.ru рассказал о своем состоянии здоровья. Он считает, что ложную информацию о его паллиативном статусе распространил в СМИ какой-то личный враг. Певец посетовал, что из-за слухов его даже стали реже приглашать выступить на концертах.

«Сильнейший враг. Начал кампанию с одним лечением, с другим, приписывает мне небылицы какие-то. Я сначала смеялся, а потом продюсер мне говорит: люди стесняются после этого приглашать на концерт», — сказал Буйнов.

Ранее в российском медиапространстве появилась информация, что Александра Буйнова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Источник уверял, что певец жаловался на сильные боли в ногах и спине, а врачи обнаружили у него травму позвоночника в районе поясницы.

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