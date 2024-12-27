Актриса Светлана Устинова впервые стала мамой

42-летняя актриса Светлана Устинова в соцсетях сообщила, что впервые стала мамой. Она опубликовала фото в роскошном платье в пол и с заметно округлившимся животом.

«Спасибо, 2024-й», — подписала снимок артистка, не став раскрывать подробностей.

Фото Личный аккаунт Светланы Устиновой, соцсети

Муж Светланы, 37-летний продюсер Илья Стюарт, также опубликовал фотографию, на которой бережно держит новорожденного малыша. Новоиспеченные родители не сообщили ни имя, ни пол, ни точную дату рождения ребенка. Но розовая шапочка на снимке дает возможность предположить, что у пары родилась дочь.

Известно, что Светлана и Илья поженились в 2017 году. Сейчас они живут за границей и редко выходят в свет.