Актриса Кейт Уинслет призналась в необычной фобии

Оскароносная 49-летняя актриса Кейт Уинслет в «Позднем шоу со Стивеном Кольбером» призналась в необычной фобии. Звезда «Титаника» боится коров. Об этом сообщает ew.com.

Уинслет считает, что коровы самые страшные животные. Она отметила, что любит ходить в походы, поэтому сталкивается с целыми стадами этих зверей. В такие моменты, по словам Кейт, она боится, что ее могут втоптать в землю. При этом звезда призналась, что ее фобия не очень здоровая и она хочет справиться с ней.

«Знаешь, ведь на самом деле коровы не такие уж и страшные, да?» — сказала Кейт.

Актриса добавила, что лично никогда не сталкивалась с агрессивными коровами. Однако в Англии фиксируется множество несчастных случаев, связанных с этими животными. Поэтому знаменитость с опаской относится к коровам.