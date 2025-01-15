Актриса Ева Лонгория эвакуировалась из своего дома из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Звезде «Отчаянных домохозяек» Еве Лонгории пришлось покинуть собственный дом из-за масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, сообщила актриса в социальных сетях. Куда именно переселилась Ева неизвестно, но она заявила, что находится в безопасности и принимает у себя большое количество друзей, которые тоже пострадали от пожаров.

«Это была сумасшедшая неделя. Разрушительная для стольких людей. Так много друзей, которые потеряли многое. Дома. Я знаю, что это не вещи, это воспоминания, вещи, ради которых люди очень тяжело работали. В любом случае мы решили эвакуироваться, потому что нас предупредили, а потом мы все время получали сигнал тревоги», — написала Лонгория в личном блоге.

Также Daily Mail сообщил, что знаменитость пожертвовала миллион долларов на ликвидацию последствий пожара и восстановление города.