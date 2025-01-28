Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Актриса Алиса Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие
Жизнь и общество

Сегодня, 14:45

1 мин.

Актриса Алиса Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие

Мария Задорожная
Автор
Алиса Фрейндлих
Фото Андрей Эрштрем, Известия
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

90-летняя Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в беседе с изданием «Абзац» пожаловалась на здоровье.

«Я плохо себя чувствую, мне сейчас очень тяжело говорить», — сказала знаменитость.

Тем не менее подробностей о своем самочувствии актриса не озвучила. Известно, что в конце 2020 года звезда фильма «Служебный роман» оказалась в больнице с 80-процентным поражением легких. Позже ее родственники заявили, что актриса стала чувствовать себя хуже. Ей диагностировали коронавирус, Фрейндлих оказалась в реанимации.

В феврале 2021 года Алису Бруновну выписали из больницы. Она столкнулась с осложнениями после перенесенной коронавирусной инфекции. Например, у нее ухудшился слух.

Только те, кто вырос в&nbsp;СССР, ответят правильно на&nbsp;эти 15 вопросов. Только те, кто вырос в СССР, ответят правильно на эти 15 вопросов: тест от «Стиля жизни»
Новости холдинга
Насколько высока угроза торговой войны США, Евросоюза и Китая. Разбор
Франция намерена передать Украине истребители Mirage к концу марта
Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде кокаина
Станкович продолжает чистку состава, поставлена задача выиграть первый трофей. Что происходит в «Спартаке»
Премьер-министр Сербии Вучевич подал в отставку на фоне протестов
Дмитрий Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
14:10
Александр Буйнов опроверг новости об ухудшении состояния здоровья
27 янв 15:45
Стилист объяснила, из каких вещей состоит комплексный гардероб
26 янв 16:25
Стилист Рогов назвал трендовую вещь, которая вернется в 2025 году
26 янв 10:00
Русские в Голливуде: 12 известных актеров со славянскими корнями
25 янв 12:15
Тимоти Шаламе обвинили в пропаганде анорексии