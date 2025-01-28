Актриса Алиса Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие

90-летняя Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в беседе с изданием «Абзац» пожаловалась на здоровье.

«Я плохо себя чувствую, мне сейчас очень тяжело говорить», — сказала знаменитость.

Тем не менее подробностей о своем самочувствии актриса не озвучила. Известно, что в конце 2020 года звезда фильма «Служебный роман» оказалась в больнице с 80-процентным поражением легких. Позже ее родственники заявили, что актриса стала чувствовать себя хуже. Ей диагностировали коронавирус, Фрейндлих оказалась в реанимации.

В феврале 2021 года Алису Бруновну выписали из больницы. Она столкнулась с осложнениями после перенесенной коронавирусной инфекции. Например, у нее ухудшился слух.