Актриса Александра Даддарио из «Белого лотоса» впервые стала мамой
Актриса Александра Даддарио, известная по роли в «Белом лотосе», впервые стала мамой. 38-летняя артистка опубликовала снимок малыша в социальных сетях. Пол ребенка Александра раскрывать не стала.
Так как ребенок родился в канун Хэллоуина, по традиции ему подарили много сладостей. На фото малыш лежит в окружении конфет.
«Мне кажется, это какая-то странная миска конфет», — подписала снимок Даддарио.
Актриса родила ребенка от кинопродюсера Эндрю Форма, который старше нее на 17 лет. Пара поженилась в 2022 году.
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