Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Актеру Василию Ливанову провели операцию в Москве
Жизнь и общество

Сегодня, 13:15

1 мин.

Актеру Василию Ливанову провели операцию в Москве

Мария Задорожная
Автор
Василий Ливанов.
Фото Сергей Булкин, news.ru, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Советского и российского киноактера, режиссера, народного артиста РСФСР Василия Ливанова экстренно госпитализировали в больницу в Москве и провели ему операцию.

Как сообщает Mash, артист попал в медицинское учреждение 7 декабря из-за тромба, который блокировал артерию в его руке. Врачи провели операцию, во время которой они удалили кровяной сгусток, восстанавливая нормальное функционирование сосуда. В настоящее время состояние Ливанова улучшилось и стабилизировалось.


Также источник отметил, что в середине ноября у актера произошло желудочно-кишечное кровотечение, вызванное приемом медикаментов, в результате чего он оказался в реанимации. Кроме того, в конце октября у артиста возникли проблемы с двигательными функциями после перенесенного инсульта.

У&nbsp;актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга. У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга

Новости холдинга
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
Мэр Таганрога сообщила о выведенной из строя котельной
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
Онкоэндокринолог рассказал о симптомах узлов в щитовидной железе
«Уральские авиалинии» подтвердили гибель двух сотрудниц под поездом в Москве
Двалишвили: «Умар допустил ошибку и заплатит за нее»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
13:00
Беременная Меган Фокс рассталась с женихом
10 дек 18:15
Актер Марк Эйдельштейн попал в список самых стильных людей 2024 года
5 дек 16:25
Меган Маркл появилась на публике в шикарном платье и без принца Гарри
3 дек 16:35
Что известно о болезни королевы-консорта Великобритании Камиллы
3 дек 10:05
Видеохостинг RUTUBE запустил музыкальный проект «Станция талантов»