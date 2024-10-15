Актера Василия Ливанова выписали из больницы

Сегодня, 15 октября, Telegram-канал SHOT сообщил, что Народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали из больницы. Сейчас 89-летний исполнитель роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» проходит амбулаторное лечение. Как заявляет портал, он находится дома с женой.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что врачи выявили опасное поражение мозга у Ливанова. Причиной стал недостаточный уровень кислорода в крови. Народный артист находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.