Актера Василия Ливанова выписали из больницы
Сегодня, 15 октября, Telegram-канал SHOT сообщил, что Народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали из больницы. Сейчас 89-летний исполнитель роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» проходит амбулаторное лечение. Как заявляет портал, он находится дома с женой.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что врачи выявили опасное поражение мозга у Ливанова. Причиной стал недостаточный уровень кислорода в крови. Народный артист находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.
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