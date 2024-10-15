Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Актера Василия Ливанова выписали из больницы
Жизнь и общество

Сегодня, 17:35

1 мин.

Актера Василия Ливанова выписали из больницы

Мария Задорожная
Автор
Василий Ливанов
Фото A Round Table Company, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 15 октября, Telegram-канал SHOT сообщил, что Народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали из больницы. Сейчас 89-летний исполнитель роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» проходит амбулаторное лечение. Как заявляет портал, он находится дома с женой.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что врачи выявили опасное поражение мозга у Ливанова. Причиной стал недостаточный уровень кислорода в крови. Народный артист находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.

Новости холдинга
Пьяный футболист из медиалиги ударил официантку
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy

Olimpbet awards

Последние новости
14:15
Беременная дочь Эминема раскрыла пол ребенка
12:55
Против рэпера Пи Дидди подали новый иск
11 окт 18:45
Женская боксерская обувь стала новым модным трендом
11 окт 15:45
Назван самый красивый мужчина в мире
11 окт 14:35
Состояние актера Василия Ливанова ухудшилось