Mash: актера Василия Ливанова вновь госпитализировали
У народного артиста РСФСР, актера и режиссера Василия Ливанова открылось желудочно-кишечное кровотечение на фоне приема медикаментов, что стало причиной его экстренной госпитализации из квартиры в центре Москвы, пишет Mash.
Актера доставили в реанимацию 13 ноября днем. Первичное обследование выявило возможное накопление свободного газа в брюшной полости, что может свидетельствовать о повреждении стенок желудка или кишечника. Кровотечение удалось остановить, однако врачи оценивают его состояние как тяжелое.
В конце октября у артиста возникли проблемы с двигательным аппаратом после перенесенного инсульта, из-за чего он передвигается только с помощью ходунков. Кроме того, у Василия Борисовича наблюдаются трудности с речью и памятью.
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